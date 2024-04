Heidi Baci scopre che Beatrice non ha vinto il GF | la reazione

sorpresa al Big Brother Vip per Heidi Baci . L’ex gieffina, approdata nella versione albanese del reality show dopo il tanto discusso abbandono dalla Casa di Cinecittà, è stata raggiunta da Beatrice ... (isaechia)

Beatrice Luzzi sta per debuttare anche al Grande Fratello albanese , infatti, la pagina ufficiale del reality ha fatto sapere che l’attrice è giunta a Tirana stamattina e che stasera sarà ospite ... (anticipazionitv)

Beatrice Luzzi ha accettato di fare una sorpresa a Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello oggi protagonista dell’edizione albanese del reality. La donna volerà in Albania per riabbracciare ... (fanpage)