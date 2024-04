Hamas - aiuti Usa a Israele luce verde a aggressione a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)ha condannato l'approvazione da parte della Camera dei Rappresentanti americana di miliardi di dollari in nuovimilitari a, gran parte dei quali sono destinati a rafforzare le difese aeree israeliane. "Questo sostegno, che viola il diritto internazionale, è una licenza e un via libera al governo estremista sionista () per continuare la brutalecontro il nostro popolo", ha affermatoin una nota.