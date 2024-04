Ha ragione Francesco! Isola dei Famosi - le naufraghe si schierano con Benigno

(Di domenica 21 aprile 2024) Si continua a parlare del “-gate”, l’esclusione dell’attore sicilianodall’deiper quelli che Vladimir Luxuria ha definito “gravi comportamenti non consoni al regolamento” . Mentre l’attore è in viaggio di ritorno verso l’Italia, il dibattito sui social è sempre molto accesso. Oltre alle persone comuni, intervengono anche concorrenti del reality di base in Honduras. “Amici buongiorno a tutti, faccio questo video che mio avvocato mi ha permesso di fare semplicemente per tranquillizzare tutti voi, tutta quella gente , veramente tanti, tantissimi, grazie che siete stati e siete dalla mia parte”, inizia così l’ultimo video girato dadalla sua camera di albergo prima di prendere un volo per l’Italia. Nella clip ...

Le critiche a Papa Francesco oggi su Ucraina e Gaza sono le stesse rivolte a suo tempo a San Giovanni Paolo II sull'Iraq. Ma allora aveva ragione il Papa. E oggi? The post Gli attacchi a Francesco ... (it.insideover)

Le critiche a Papa Francesco oggi su Ucraina e Gaza sono le stesse rivolte a suo tempo a San Giovanni Paolo II sull'Iraq. Ma allora aveva ragione il Papa. E oggi? The post Gli attacchi a Francesco ... (it.insideover)

il solito revenge movie ma almeno non annoia - Alla base del plot c’è il solito clichè del revenge movie ossia l’ex di qualcosa, servizi segreti, polizia, oppure organizzazione criminale, che una volta in pensione vive tranquillamente in incognito ...mymovies

L’EMPOLI VOLA CON CERRI. L’attaccante "sblocca» subito poi gli azzurri concedono poco. Un Napoli apatico non sfonda - Aveva ragione De Laurentiis, il Napoli può allenarlo chiunque. Nel senso che nemmeno Guardiola lo risolleverebbe Le pagelle di Empoli-Napoli 1-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. R ...informazione

A Firenze arriva il vento di Francesco: chi è il nuovo arcivescovo Gambelli, il missionario delle parole di pace e della priorità agli ultimi - Nei giorni febbrili dell’attesa della nomina del nuovo arcivescovo in sostituzione del cardinale Giuseppe Betori, 77 anni, dimissionario per raggiunti limiti di età, a Firenze è sfuggito un incontro c ...ilfattoquotidiano