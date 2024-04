Gyokeres - altri due gol | lo Sporting batte 3-0 il Vitoria Guimaraes e va a +10 sul Benfica

LIGA PORTUGAL - Gyokeres avvicina lo Sporting al titolo: 3-0 al Guimaraes - Lo Sporting abbatte anche l'ostacolo Guimaraes, una delle squadre più in forma del campionato, e allunga in vetta in attesa della sfida di domani del Benfica sul campo del Farense. Victor Gyokeres è p ...napolimagazine

Milan, Arteta soffia due obiettivi: 100 milioni per un bomber - Il Milan lavora sul mercato ma la concorrenza per gli obiettivi è folta: Arteta pronto a soffiare due obiettivi ai rossoneri ...milanlive

Gyokeres Milan, resta in piedi il sogno per l’attacco del futuro! Gli aggiornamenti - Gyokeres Milan, resta in piedi il sogno per l’attacco del futuro! Gli aggiornamenti sul centravanti dello Sporting L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Victor Gyokeres, attaccante di ...milannews24