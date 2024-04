Guida TV Sky Cinema e NOW | Barbie - Domenica 21 Aprile 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling., afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillanteland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "La bella estate", tratto dalla novella di Cesare Pavese, un film che mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza. Mentre su SkyCollection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Animali fantastici e dove trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling.Su Sky...

Dopo un solo fine settimana di riposo, la Formula 1 è tornata in pista per un nuovo weekend in Asia: va in scena Gran Premio di Cina 2024 , quinto appuntamento stagionale del Mondiale. Si è tornati a ... (oasport)

NBA, Brunson sfida Embiid: New York-Philadelphia gara-1 a mezzanotte su Sky - Dopo la vittoria contro Miami al play-in, i Philadelphia 76ers si spostano al Madison Square Garden per cominciare la serie contro i New York Knicks, che all’ultimo giorno della regular season hanno a ...sport.sky

Superbike, Nicholas Spinelli: “Incredibile, era la prima volta che Guidavo una moto del genere!” - Ha del clamoroso quello che è accaduto ad Assen (Paesi Bassi), sede del terzo round del Mondiale 2024 di Superbike. Nella categoria delle derivate dalla ...oasport

Djokovic si ritira da Madrid, Sinner sarà testa di serie numero 1 (Sky) - Per il secondo anno consecutivo Novak Djokovic non sarà al via del Masters1000 di Madrid, torneo cui era iscritto e che lunedì vivrà la cerimonia del sorteggio del suo main draw. Tornato a competere a ...informazione