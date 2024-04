Guida TV Sky Cinema e NOW | Barbie - Domenica 21 Aprile 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è "", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling., afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillanteland per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, puoi vedere "La bella estate", tratto dalla novella di Cesare Pavese, un film che mette a nudo con eleganza le brame della giovinezza. Mentre su SkyCollection HD, alle 21:15 sul canale 303, c'è "Animali fantastici e dove trovarli", lo spin-off della saga di Harry Potter scritto da J.K. Rowling.Su Sky...

Per quanto riguarda la programmazione di stasera Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, c'è " Barbie ", il primo film in live action sulla celebre bambola della Mattel, diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling. Barbie , afflitta da pensieri e difetti umani, lascia la sfavillante Barbie land per avventurarsi nel mondo reale alla ricerca della bambina che gioca con lei. Su Sky Cinema Due HD, alla stessa ora sul ... (digital-news)

Guida TV SKY / NOW | 21 - 27 Aprile 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La prossima ... (digital-news)

Milan-Inter, dove vedere il derby in tv: gli orari - La partita tra Milan e Inter si gioca lunedì 22 aprile alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...sport.sky

MotoGP, Gran Premio di Spagna, Jerez: gli orari in tv su Sky, Now e TV8 - Tutto il weekend di Jerez sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post ...gpone

Olympiacos-Milan, il risultato in diretta LIVE - I greci hanno battuto in semifinale il Nantes ai rigori: si tratta della terza vittoria stagionale per l'Olympiacos ai rigori. L'allenatore Sotiris Sylaidopoulos torna in panchina, dopo aver scontato ...sport.sky