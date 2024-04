Guerra politica contro la Rai - mai ricevuto telefonate | Scurat - parla Sergio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Non si placa la polemica legata ad Antonioi, lo scrittore che ieri sera avrebbe dovuto recitare un monologo per il 25 aprile a "Che sarà..." e la cui partecipazione è poi saltata. Le opposizioni hanno gridato alla censura e il giornalista stesso ha puntato il ditoil premier Giorgia Meloni. Oggi, in un colloquio con La Stampa, ha rotto il silenzio l'amministratore delegato della Rai Roberto. "Per lunedì ho chiesto una relazione, saranno presi provvedimenti drastici... surreale come sia potuto accadere, è necessario approfondire e dare risposte. Chi ha sbagliato paga", ha premesso. "Nessuno mi ha informato. Ho appreso del casoi dal post che la giornalista Serena Bortone ha pubblicato profili social", ha spiegato, che poi ha affermato: "Si doveva agire diversamente. ...