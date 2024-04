Guerra Israele-Hamas - le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 21 aprile 2024)live dellatraoggi, domenica 21 aprile Sale sempre di più la tensione in Medio Oriente. Nella notte tra venerdì e sabato, infatti, una base militare filo-iraniana è stata bombardata provocando due morti e diversi feriti. La paternità dell’attacco, però, non sarebbe da attribuire aalmeno secondo quanto dichiarano alcune fonti statunitense. Intanto, mentre a Gaza secondo il ministero della Sanità dall’inizio dellasono stati “uccisi almeno 34.049 palestinesi”,, secondo alcuni organi di stampa, starebbe valutando l’opportunità di abbandonare il Qatar dove da alcune settimane sono in corso i negoziati ormai entrati in una fase di stallo. Di seguito ledi oggi, domenica 21 ...