Gubbio - in palio punti pesanti a Recanati Braglia | Umiltà e voglia di fare risultato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) È il giorno della penultima giornata di campionato per il girone B di Serie C che si giocherà, come la prossima ed ultima, con tutte le partite in contemporanea. Ilaffronta l’ultima trasferta della regular season e lo fa al “Tubaldi” di, in una gara che mette inper entrambe le formazioni: "Loro sono impelagati nei playout – commenta misternella conferenza stampa pre gara – e noi nei playoff. Dobbiamo cercare dila nostra gara e di farla bene, perché abbiamo visto che appena scendiamo di livello ci fanno male. Noi siamo nelle condizioni di dover, se saranno più bravi glimo i complimenti, ma prima devono batterci". La classifica, in questi casi, ...