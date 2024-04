Green e Sustainability Bond | cosa aspettarsi nel 2024

(Di domenica 21 aprile 2024) Il 2023 è stato un anno importante per i GSS (, Social,-Linked), che hanno rappresentato, in media, il 20% del debito emesso in Europa, superando la soglia dei 4 mila miliardi di dollari totali emessi. È quanto è emerso dall’ultima edizione del report trimestrale di MainStreet Partners sul settore. Lo scorso anno ha segnato una leggera flessione nell’importo totale emesso rispetto all’anno precedente (-9%) e nel numero di nuovi emittenti. È però interessante notare come nel corso del 2023 abbiano debuttato, 517 “nuovi emittenti”, in calo rispetto ai 594 del 2022 ed ai 927 del 2021 – un dato che evidenzia il forte interesse nel creare veri e propri programmi di emissioni “GSS” da parte degli emittenti che hanno approcciato questo mercato per la prima volta. D ove sono stati ...

