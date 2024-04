Grant su Agricoltura e Ambiente | Per agroalimentare maggiori tutele e transizione sostenibile

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 21 aprile 2024) Caserta. L’europarlamentare Valentino, membro del Gruppo ID, a tutela del settoreper una. “L’in Italia – dichiara l’Onorevole– è un settore da tutelare. Il compartodeve essere sostenuto affinché possa svilupparsi ed espandersi anche oltre i confini nazionali, rappresentando prodotti tipici di alta qualità, espressione del nostro Made in Italy. Per questo è necessario offrirealle aziende agricole, anche attraverso una”. Queste le parole dell’Eurodeputato Valentino, anche in occasione dell’iniziativa che si terrà domani nella sede del Dipartimento DAFNE ...