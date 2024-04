Grandi opere e occasioni perdute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Nella settimana in cui Stefano Bonaccini ha deciso di candidarsi in Europa, chiudendo non solo simbolicamente un intero decennio alla guida della Regione, a Bologna il dibattito politico e amministrativo si è concentrato su due temi che sembrano aver lasciato la città ferma al 2014, anno di elezione del futuro ex governatore: i lavori per il Passante e quelli per il restyling del Dall’Ara. Non che le cose siano strettamente collegate, ma l’accostamento temporale fa riflettere sulla difficoltà ormai endemica che si incontra, sotto le Due Torri, a portare avanti le. Non tutte, certo, visto che alcune sono state realizzate (come il People Mover) e altre sono in fase di realizzazione (vedi alla voce tram). Ma una cosa possiamo riconoscerla: la città un tempo giustamente celebrata per la sua inguaribile ’febbre del fare’ è un ricordo ormai ...