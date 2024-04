GPS 2024-26 - il Ministero apre la pagina dedicata sul sito Le prime indicazioni su inserimento e riserva

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 21 aprile 2024) Manca davvero poco per l’inizio delle operazioni per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio-2026. Dopo il parere del CSPI (obbligatorio, ma non vincolante), ildell’Istruzione e del Merito deve essere pubblicare l’ordinanza e il relativo avviso con le regole e le date. L'articolo .