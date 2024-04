Gp Cina - Verstappen vince con Red Bull e Ferrari giù dal podio

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) - Maxil Gp della, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.giù dala Shanghai. Il pilota olandese della Red, vincitore della Sprint ieri e scattato oggi dalla pole position, domina la gara centrando la quarta vittoria stagionale e la 58esima della carriera. Il campione del mondo trionfa davanti alla McLaren del britannico Lando Norris e alla Reddel messicano Sergio Perez. Ladeve accontentarsi del quarto posto con Charles Leclerc, che chiude davanti al compagno Carlos Sainz. Il monegasco non riesce a difendere la terza posizione conquistata a metà gara, la strategia con una sola sosta non consente alla rossa di mantenere un ritmo competitivo nella fase finale del Gp. Dietro ...

