LECCE - Gotti: "Dobbiamo fare una partita con grande cura del particolare" - Luca Gotti, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Sassuolo: "Serviranno tanti particolari, per noi che siamo coinvolti in questa lotta ogni passaggio ...napolimagazine

Gotti: «Occasione importante per il Lecce oggi» - Le parole di Gotti in vista della sfida salvezza tra il Sassuolo e il Lecce. Il punto di vista dell’allenatore giallorosso Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Lecce Gotti in vista della sfida ...calcionews24

Sassuolo - Lecce la diretta: formazioni ufficiali - Giallorossi in campo alle 12:30 al “Mapei Stadium” per la 33ª giornata della Serie A Tim, Sassuolo - Lecce. La formazione di mister ...msn