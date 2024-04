Google - protesta dipendenti anti-Israele | la decisione fa discutere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 aprile 2024)da parte di alcuniche si sono schierati contro: lapresa da parte dell’azienda non è passata inosservata Unache è terminata nella peggiore maniera possibile. Soprattutto per 28di. Anzi, in questo caso, verrebbe da dire solo una cosa: ex. Già perché la loro voglia di scendere in piazza e di rivelare il proprio pensiero è costato loro il licenziamento. Motivo? Essersi schierati controche, da quasi 200 giorni, è in conflitto con Hamas e da poco anche con l’Iran con lancio di missili e droni. Un conflitto, quello in Medio Oriente, che preoccupa tutti.(Ansa Foto) Cityrumors.itGli ex lavoratori, pochi ...