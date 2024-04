Golf - Scheffler si prende la testa dell’RBC Heritage dopo il terzo giro Straka e Morikawa i primi inseguitori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Scottiecome Tiger Woods? Ai posteri l’ardua sentenza, certo è che l’attuale n.1 del mondo in questo momento è il dominatore indiscusso delmondiale. Il vincitore della Giacca Verde silaed entra nelfinale con un colpo di vantaggio su Sepp. Per il nativo del New Jersey moving day praticamente perfetto, parziale di -8 e prima posizione solitaria con il punteggio totale di -16. Altra giornata idilliaca a Hilton Head, con un clima meraviglioso e condizioni ideali per giocare aè stato implacabile nelsul percorso di Harbour Town, chiudendo la giornata con un round bogey free e otto birdie messi a segno ...