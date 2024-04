Golf - Bryan ancora davanti nel Corales Puntacana Championship Ma il torneo è tutt’altro che chiuso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Ora si tratta solo di completare il lavoro per Wesley, che dopo aver preso la testa del(montepremi 4 milioni di dollari) fin dalle prime battute del primo giro non l’hamollata. Lo statunitense, nelorganizzato dal PGA Tour come alternate per chi non ha i requisiti per partecipare ai Signature Event, chiude il moving day con un birdie alla 54ma buca per garantirsi un colpo di vantaggio sul suo primo inseguitore alla partenza delle ultime 18 buche. Lo statunitense va a caccia della seconda vittoria sul circuito americano, ed è stato protagonista di un sabato in cui decisamente non si è annoiato. Sono ben sette i birdie messi a segno dal nativo di Columbia (South Carolina), ma per lui nel terzo giro, al contrario dei primi due, sono ...