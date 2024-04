Gli vietano di usare l’IA per 5 anni | “Ha prodotto più di mille immagini pedopornografiche”

(Di domenica 21 aprile 2024) Il caso Dover potrebbe diventare un precedente importante per monitorare chi è stato condannato per la produzione o la condivisione diillegali generate con l'intelligenza artificiale.

Respinto al l'ingresso dell'evento, il giovane ha sparato 17 colpi contro un'uscita d'emergenza. Raggiunto dai poliziotti, avrebbe farneticato di essere "d'accodo con gli agricoltori per cambiare il ... (ilgiornale)

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato il divieto di importazione di alluminio , rame e nichel di origine russa . Il documento è stato ... (open.online)

Nuove sanzioni di Washington contro Mosca. Gli USA vietano le importazioni di alluminio , rame e nichel dalla Russia . “Le nuove sanzioni contro la Russia sono il segnale degli USA all’Ucraina di non ... (periodicodaily)

Camera USA approva un disegno di legge che potrebbe vietare TikTok - La Camera USA approva un disegno di legge che potrebbe vietare TikTok se ByteDance non taglierà i rapporti con la Cina.periodicodaily

NT+ Appalti, gli approfondimenti della settimana -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor) -Roma,21 apr - Gli articoli usciti nei giorni 15-19 aprile 2024 in materia di appalti pubblici di lavori e servizi - Con il nuovo codice affidamento diretto vietato per le co ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

TikTok: gli USA danno un ultimatum al proprietario cinese di TikTok - Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha votato nuovamente a favore di una legge che vieta la popolare applicazione cinese di brevi video tic toc ...toscanacalcio