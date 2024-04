Gli Usa approvano un nuovo pacchetto di aiuti a Kiev - Zelensky | Importante

(Di domenica 21 aprile 2024) Via libera dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti adper lo più militari all'Ucraina per 61 miliardi di dollari, ad Israele per 26 e a Taiwan e alla regione dell'Indo-pacifico per otto. L'approvazione è giunta con 311 voti a favore e 112 contrari, dunque con un'ampia maggioranza, dopo mesi di scontro politico tra democratici e repubblicani in particolare rispetto al supporto a. L'Ucraina è impegnata in un conflitto con la Russia, mentre Israele sta conducendo operazioni militari nella Striscia di Gaza e sta vivendo una fase ad alta tensione anche nei rapporti con l'Iran. Taiwan, di fatto indipendente, è considerata dalla Cina una provincia separatista. Le misure approvate dalla Camera dovranno essere sottoposte al Senato nei prossimi giorni. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr, si è detto «grato» per il ...

