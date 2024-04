Gli unici mai battuti finora dal Cavalluccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Quando si incontrarono alla fine del girone di andata erano separate solo da due punti: Cesena 42, Torres 40. Adesso il margine si è talmente dilatato che il Cesena ha diciannove punti in più dei sardi. Questo non toglie che a dispetto di tante altre squadre che avrebbero dovuto contrastare il Cesena la formazione allenata da Alfonso Greco (foto) è stata l’unica vera avversaria, almeno fino quando ha potuto. Senza contare poi che nel confronto diretto la Torres non aveva sfigurato e, appena andata sotto, aveva avuto una reazione rabbiosa trovando il pareggio in appena quattro minuti. Oggi ci sono ancora degli obiettivi in ballo: il Cesena insegue il record di punti in serie C, la Torres cerca almeno un punto per blindare il secondo posto, a parte il prestigio vale per i vantaggi che assicura nei playoff. C’è poi da considerare la voglia di entrambe di avere il sopravvento in almeno ...