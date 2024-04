Gli Italiani a Le Siepi di Cervia Von Eckermann rivince la Coppa del Mondo Martinengo - tris tricolore Exploit verso Piazza di Siena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) GiuliaMarquet (nella foto) ha vinto ieri il suo terzo titoloin carriera dopo aver siglato venerdì la prima prova a tempo di 1,50 m. e ottenuto il secondo posto in quella decisiva di sabato, a barrage m. 1,60. Nell’ultima prova la fuoriclasse del Gruppo sportivo dell’Aeronautica ha commesso due errori (4/4) uno in ciascun percorso, mentre Grossato, del GS Carabinieri, in sella a Cash du Pratel andava a vincere con lo stesso score agli ostacoli (4/4) grazie al miglior tempo. Tuttavia l’amazzone friulana ha centrato l’obiettivo principale, ossia il titolo, grazie allo scarto favorevole nel punteggio, 8.00 contro gli 8,19 in classifica generale del veterano torinese. Sul terzo gradino del podio è salito il veterano parmense Giuseppe Rolli in sella a Eiffel de Hus, terzo anche nella gara decisiva con 5/4 ...