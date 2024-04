Gli aiuti a Kyiv spingono verso una nuova fase della guerra Il punto di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 21 aprile 2024) Una concreta trasfusione di capacità di lottare. Il più imponente e rapido travaso di armamenti dalladel golfo contro l’Iraq é iniziato in contemporanea con l’approvazione del Congresso americano del nuovo stanziamento di sessantuno miliardi di dollari dimilitari all’Ucraina. I primi sistemi di intercettazione antimissili e migliaia di proiettili d’artiglieria sono stati già consegnati a. Erano pronti da settimane negli arsenali delle basi Usa e Nato in Europa. Le basi di Rammstein e Geilenkirchen in Germania, di Orzysz in Polonia e Kogalniceanu in Romania sono mobilitate nella corsa contro il tempo per riarmare l’Ucraina e consentirle di difendersi dal triennale, feroce, tentativo di invasioneRussia di Putin. Una resistenza che appena possibile le forze di difesa ucraine trasformeranno in ...