GiuntoliOut virale sui social | il motivo sorprende

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo un anno alla Juventus, il lavoro di Cristiano Giuntoli si complica ulteriormente e iinsorgono: cosa sta accadendo. Uno dei grandi artefici dello scudetto del Napoli nella passata stagione è stato Cristiano Giuntoli. L’ex ds azzurro, in una sola estate, è riuscito a costruire una squadra capace di dominare il campionato in lungo e in largo lasciando solo le briciole agli avversari. Il suo valore, poi, lo si è compreso realmente in questa stagione che ha visto Giuntoli passare alla Juventus e il Napoli è crollato a picco. Il suo arrivo alla Continassa era stato accolto con grandissimo entusiasmo dai tifosi bianconeri che vedevano in Giuntoli l’uomo della svolta. Svolta, però, che non è arrivata. Ieri, infatti, è arrivato l’ennesimo pareggio stagionale per i bianconeri. Sul banco degli imputati, oltre a Massimiliano Allegri, è finito anche Giuntoli. I tifosi ...