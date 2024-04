Giulia Salemi rompe il silenzio sulla crisi con Pierpaolo | Cosa ci è accaduto

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 21 aprile 2024)torna a parlare della sua storia conPretelli: le parole dell’influencer sul fidanzato Oltre tre anni dopoPretelli sono ancora qua. Più forti di ogni avversità, i Prelemi sono ancora uniti nonostante le difficoltà affrontate nel corso della loro relazione. Più volte si è parlato di una loro rottura, con momenti complessi confermati da parte dei diretti interessate in diverse occasioni. Intervistata da Vanity Fair, laha colto l’occasione per raccontare come si è evoluta la storia con l’ex velino di Striscia la notizia. “In una relazione ci sono sempre tre fasi: l’entusiasmo iniziale, lo stazionamento che permette di mettere le basi per quello che sarà e la. Non abbiamo affrontato ...