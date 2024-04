Giugliano-Casertana oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di domenica 21 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentasettesima giornata del girone C di. La quarta in classifica crede ancora al terzo posto e scende in campo, nel derby campano, allo stadio Alberto De Cristofaro contro i padroni di casa che devono difendere il settimo posto nei playoff già ormai ottenuti. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile,tv su Sky Sport 256,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.

Si chiude con il derby lucano nel posticipo di stasera tra Potenza e Picerno il 30° turno nel girone C di serie C , sorpresa di giornata arriva dal ko della capolista Juve Stabia a Foggia . passa il ... (teleclubitalia)

Casertana, Cangelosi: "Ad oggi priorità è 4° posto ed essere miglior quarta" - Vincenzo Cangelosi traccia la strada della sua Casertana in queste ultime due partite, quella di domani in casa del Giugliano e quella contro il Sorrento: "Ad oggi la ...tuttoc

Giugliano-Casertana: i rossoblu devono congelare il quarto posto - Cresce l'attesa per la Casertana in vista del derby di domani sul campo del Giugliano. E cresce soprattutto nella tifoseria rossoblu, per una gara che può valere davvero tanto nella ...ilmattino

Il programma della 37esima giornata del girone C: il Giugliano ospita la Casertana in un festante “De Cristofaro” - Il Giugliano si prepara ad accogliere la Casertana, in un "De Cristofaro" in festa dopo lo storico traguardo dei playoff raggiunto dai gialloblù ...internapoli