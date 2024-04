Giovanili biancazzurre Primavera ko col Sudtirol - playoff più lontani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Niente da fare. La Spalperde la terza gara nelle ultime quattro giornate e si allontana forse definitivamente dai. Anche perché la sconfitta rimediata ad Appiano sulla Strada del Vino (provincia di Bolzano) contro il– 2-1 il risultato in favore dei padroni di casa – fa scivolare i biancazzurri in settima posizione. La squadra di Grieco infatti viene sorpassata dal Como, mentre il quinto posto è distante sei punti. Va detto che negli ultimi tre turni la Spal disputerà altrettanti scontri diretti contro Parma, Venezia e Udinese che potrebbero cambiare le carte in tavola, ma in questo momento il trend non sembra lasciare spazio a rimonte clamorose. Oggi spazio alle altre selezioni, a partire dalla Spal Under 17 che vuole riprendere la marcia sul campo della Triestina (ore 12,15). ...