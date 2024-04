Giornata della Terra 2024 | Netflix celebra con la docuserie Un mondo di vita e una collezione dedicata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 aprile 2024) Nelladi domani verràta lae, per prepararsi e festeggiare,propone unae la nuovaUndi. Il 22 aprile verràta la, istituita dalle Nazioni Unite, e su, per l'occasione, ha debuttato il 17 aprile laUndi, con la voce narrante di Cate Blanchett. Il progetto è quello di mostrare le creature straordinarie e gli ecosistemi, grandi e piccoli, che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro ...