Ginnastica artistica - Trofeo Città di Jesolo 2024 | medaglie per Esposito e le gemelle d’Amato

(Di domenica 21 aprile 2024) Altre treper l’Italia nelle finali per attrezzo della seconda ed ultima giornata deldidi. Alicechiude al secondo posto nella finale senior alle parallele con il punteggio di 14.700, lo stesso della brasiliana Rebecca Andrade, che però la spunta nel duello. Terza posizione per la tedesca Elisabeth Seitz (14.100), mentre Asiapaga la caduta ad inizio esercizio ed è settima (con 12.950). Asia si riscatta però nella finale alla trave, dove porta a termine un’esercizio da 13.750 punti (5.600 di difficoltà), conquistando il bronzo alle spalle delle strepitose brasiliane Flavia Saraiva (oro con 14.500) e Rebecca Andrade (13.900). Quinto posto per Angela Andreoli con il ...