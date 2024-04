Gerry Cardinale giura amore al Milan | non venderò il club - resterò a lungo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 21 aprile 2024) Le parole del proprietario delsulle voci di una possibile cessione delrossonerovenderà il? Questa è la domanda che milioni di tifosi rossoneri si pongono da ormai diversi mesi. RedBird ha da tempo aperto a trovare nuovi investitori, ma questo non comporta una cessione del, anzi. Il proprietario del Diavolo vuole potenziare la società e la squadra e nuovi investitori comporterebbero più liquidità per migliorare il. Tutto senza perdere il controllo. In una lunga intervista a Il Sole 24 Oreha raccontato la sua storia e la sua visione del mondo dell’economia. Poi parlando del futuro delha aggiunto: Sono appena arrivato e non ...