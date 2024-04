Gasperini | La nostra panchina incide poco - nei cambi siamo perdenti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 aprile 2024) Monza. “Sono tre punti fondamentali per l’Europa: per la corsa Championsun po’ in ritardo ma questa vittoria ci riavvicina, considerando che dobbiamo recuperare una partita e con un calendario molto complicato”. Gian Pieroanalizza così il successo fondamentale ottenuto sul campo del Monza dalla sua Atalanta, un 1-2 maturato non senza brividi, ma che comunque riavvicina la Dea alle posizioni europee. Monza-Atalanta 1-2, la conferenza stampa diLo scontro diretto Roma-Bologna: “Io non spero nei risultati degli altri, ma solo nei nostri. A me va bene tutto: se vince la Roma rientra il Bologna, se vince il Bologna la Roma si riavvicina a noi. Però noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Abbiamo perso due punti col Verona, tre a Cagliari: è un momento in cui ci sono risultati particolari, le squadre a fondo ...