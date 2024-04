Frenkie de Jong disperato al Bernabeu | infortunio alla caviglia - esce in barella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Non finiscono i guai fisici in stagione perde. Il centrocampista del Barcellona è stato costretto ad abbandonare il campo nel recupero del primo tempo di Real Madrid-Barcellona a causa di un. Il calciatore si è subito reso conto di aver riportato unnon di lieve entità: si è messo le mani nei capelli, chiedendo l’intervento dello staff medico. L’olandese non è riuscito a lasciare il campo sulle sue gambe ed è dovuto uscire sullatra gli applausi del. Deè apparso molto preoccupato e già in passato (a settembre 2023 e a marzo 2024) ha dovuto fare i conti con degli infortuni. Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami ...