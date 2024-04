Freddo tardivo e grandinate | frutta a rischio - gli agricoltori adesso tremano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 aprile 2024) Cesena, 22 aprile 2024 – Prima la fiammata di caldo africano, con temperature anche di 12 gradi superiori alle medie del periodo e condizioni di tempo più simili a fine giugno che a metà aprile; poi, il colpo di coda dell’inverno, più volte annunciato dai meteorologi e puntualmente arrivato. Il cambiamento climatico dispiega appieno i suoi effetti e a farne le spese, naturalmente, è in primis il settore agricolo, costretto a fare i conti con capovolgimenti di fronte tanto rapidi quanto violenti. Grandine in Romagna e neve in arrivo: ecco dove. Le previsioni meteo aggiornate Le conseguenze sono, il più delle volte, imprevedibili: per questo si suggerisce sempre più spesso aglidi stipulare polizze assicurative contro i rischi meteoclimatici (sebbene gli importi delle franchigie siano, di anno in anno, più onerosi). Nelle campagne cesenati si avvicina la ...