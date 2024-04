Freddo e piogge maGiuliacci indica la data della svolta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 21 aprile 2024) Qualcuno ha già fatto le valigie. Qualcun altro rimarrà a casa ma spera comunque in ore di sole. Il ponte del 25 aprile si avvicina e forte è la curiosità su che tempo ci aspetta. Buone notizie in arrivo. "Le condizioni rimangono caratterizzate dainsolito e", è vero. Tuttavia, il colonnello Mario Giuliacci anticipa che potrebbe esserci "la". "Fino a tutta la prima parteprossima settimana sulla nostra Penisola continueranno a scorrere delle fredde perturbazioni che porteranno diversi momenti di maltempo, consparse e nevicate in montagna", premette, chiarendo anche che le temperature saranno sotto la media. Poi, però, non manca l'ottimismo. Stando alle ultime proiezioni dei modelli previsionali di MeteoGiuliacci, infatti, "nella seconda parte ...