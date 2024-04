Fratelli con diabete di tipo 1 alla nascita e mutazione unica | il caso allo studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Per gli scienziati, il loro è unspeciale: dueni che hanno unaal mondo in un gene chiave. Ai piccoli è stata diagnosticata una rara forma genetica diautoimmune nelle prime settimane di vita. E da lì sono partiti una serie di approfondimenti. Il loro Dna è finito sotto la lente e studiarli ha aiutato un gruppo di ricercatori ad acquisire nuove conoscenze che potrebbe risultare strategiche per far progredire la ricerca di nuovi trattamenti per ildi1, malattia che dura tutta la vita, in cui le cellule immunitarie del paziente distruggono erroneamente le cellule beta produttrici di insulina nel pancreas. Ilautoimmune con esordio clinico nella primissima ...