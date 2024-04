(Di domenica 21 aprile 2024) Unadisi è svolta sabatoaldi, in. Le Nazioni Unite hanno designato il 2024 come anno internazionale di questi animali che comprendono numerose specie, dai cammelli agli alpaca, ai lama e ai dromedari. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersiall'edificio dell'Unesco a Parigi, ma le organizzazioni per la tutela dei diritti degli animali si sono opposte all'evento e la polizia ha vietato la. Tante famiglie hanno partecipato all'evento per vedere da vicino gli animali del deserto.

Vespa Parade oltre le aspettative: in 15mila sfilano in Valdera - La Vespa Parade, la grande parata di Vespa di ogni epoca, modello e colore, è stato un successo mai visto in settanta anni di edizioni del raduno mondiale Vespa. Sono state 15.000 le Vespa che, dal ce ...pisatoday

Francia, la sfilata di camelidi davanti al castello di Vincennes - (LaPresse) Una sfilata di camelidi si è svolta sabato davanti al Castello di Vincennes, in Francia. Le Nazioni Unite hanno designato il 2024 ...stream24.ilsole24ore

Pitti Uomo, ci sarà la sfilata di Pierre-Louis Mascia - Firenze, 18 aprile 2024 – Ancora una gran bella sorpresa per le passerelle di Pitti Uomo 106 in programma a Firenze dall’11 al 14 giugno con le collezioni maschili della primavera-estate 2024-2025. Do ...lanazione