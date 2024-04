FOTO Fondovalle Vitulanese - auto si ribalta | in due finiscono all’ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna Wolkswagen con a bordo due ragazzi ieri sera si èta sulla. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Carabinieri, presente anche il 118 che ha provveduto al trasporto dei due giovani, uno di Apice e uno di Sant’Arcangelo Trimonte, in ospedale. Le condizioni non desterebbero preoccupazioni. La dinamica del sinistro è in corso di valutazione, ma, a quanto si è appreso l’sarebbe uscita fuoristrada dopo aver affrontato una curva e probabilmente aver perso l’aderenza sull’asfalto bagnato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.