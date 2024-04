FOTO ‘Falso Made in Italy’ - De Luca firma la petizione a Casa Coldiretti

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn polo fieristico dedicato alla zootecnia destinato a diventare il più grande d’Italia e pronto a lanciare la sfida all’Europa. Una iniezione di fiducia ai giovani e la grande volontà di completare le opere dedicate al segmento dell’agricoltura iniziate negli ultimi anni. Questi i buoni propositi lanciati dadal Governatore della Campania Vincenzo Deche ha chiuso oggi il ciclo di seminari organizzati nell’ambito di Campania Alleva 2024. Ad accogliere il Governatore il vice presidente nazionale diGennarino Masiello ed i vertici regionali con in testa il presidente Ettore Bellelli e il direttore Salvatore Loffreda. Grande l’interesse per l’evento targatoche ha visto gli interventi del professore Giuseppe Campanile del dipartimento ...

HANNO CREATO UN PROFILO FALSO CON LE MIE FOTO : AZIONI PER IDENTIFICARE , SEGNALARE , BLOCCARE E DENUNCIARE In questo articolo ti sveliamo tutte le AZIONI da seguire se scopri che è stato CREATO un ... (analisideirischinformatici)

perché è il tipo di fake news generata dall'AI che testate e utenti conservatori utilizzando per assecondare la narrativa della Russia contro i governi occidentali (wired)

14enne ricatta coetaneo con FOTO e video intimi - Catania. Un caso di pedopornografia tra minori. I protagonisti infatti sono due 14enni. Uno dei due, servendosi di un profilo social Falso per nascondere ...quotidianpost

Catania, 14enne perseguita e ricatta una coetanea con diffusione di FOTO intime: denunciato - Un 14enne di Catania ha perseguitato e ricattato una ragazza, sua coetanea, per estorcerle FOTO e video intimi ...tag24

Blake Lively furiosa contro il settimanale Chi che pubblica le FOTO dei suoi figli: “Vergognatevi per averle condivise” - L’attrice si trova sull’isola campana per girare un film con Michele Morrone (Un piccolo favore 2 ndr) ed, evidentemente, in un momento di pausa dal set ha deciso di concedersi qualche ora con i ...ilfattoquotidiano