Formula 1 - gp Cina | Verstappen vince davanti a Norris Ferrari giù dal podio | Leclerc quarto e Sainz quinto

Il circuito di Shanghai ospita il quinto appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Il Circus torna a disputare il Gran Premio di Cina dopo quattro anni di assenza. Al via, è Max Verstappen a ... (sportface)

Dopo 5 anni il circuito di Shanghai torna ad ospitare la Formula 1. Un ritorno in grande stile per il GP della Cina, perché questo weekend va in scena anche la prima Sprint del 2024 con il nuovo ... (ilfattoquotidiano)