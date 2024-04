Formula 1 GP Cina - risultati e ordine di arrivo | dominio Verstappe - brilla Norris

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Il circuito di Shanghai ospita il quinto appuntamento della stagione 2024 di1. Il Circus torna a disputare il Gran Premio didopo quattro anni di assenza. Al via, è Maxn a scattare dalla pole, volando in avanti e facendo il vuoto dopo pochi giri. Alle spalle dell’olandese, va in scena la lotta per la seconda posizione tra Fernando Alonso e Sergio Perez. Dopo le prime tornate, il messicano riconquista la seconda piazza. Non ottima la partenza di Charles Leclerc e Carlos Sainz, sfilati da un ottimo George Russell. Nei giri successivi, la Rossa si riprende, tornando a lottare con McLaren per la zona podio. Alla tornata numero 21, Valtteri Bottas si ferma a bordo pista per un’anomalia al motore. La Federazione sceglie di mettere Virtual Safety Car, ma poi opta per la Safety Car. Subito dopo essere uscita, la Safety ...