Formazioni ufficiali Torino-Frosinone - Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentatreesima giornata di. I granata di Juric puntano l’Europa, mentre i giallazzurri di Di Francesco vogliono salvarsi. Sfida decisamente interessante all’Olimpico di, dove i padroni di casa dovranno fare a meno dello squalificato Ricci. Tra i ciociari in gran forma Walid Cheddira, reduce da una doppietta la scorsa settimana. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.