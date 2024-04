Formazioni ufficiali Salernitana-Fiorentina - Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentatreesima giornata di. La squadra di Colantuono prova a chiudere in positivo questa fase finale di un campionato decisamente sfortunato. Diversi i dubbi a livello di formazione, anche a causa dei problemi fisici dei difensori Manolas e Boateng. Per i viola difficile il recupero di Bonaventura, già costretto a saltare l’impegno di Conference League giovedì. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: in attesa: in attesa SportFace.