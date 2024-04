Fombio | spento l’incendio alla A2A Cosa è bruciato e cosa dicono i rilievi sull’aria

(Di domenica 21 aprile 2024), 21 aprile 2024 –A2A Recycling didi via Alessandro Volta, scoppiato poco prima delle 18 di sabato 20 aprile, nella notte è stato completamente estinto. Alle 8 di domenica in posto c’era solo un’autobotte dei vigili del fuoco, il cui personale stava raffreddando ancora le parti di cumuli di rifiuti che fumano ancora, smassate nelle ore precedenti. Conta infatti evitare che nuovi focolai possano riaccendersi e procurare ulteriori problemi al sito. A2A stessa, nella serata di ieri, ha precisato che ora l’impianto di selezione e trattamento rifiuti ora è in sicurezza e non ci sono stati feriti:” Sono stati interessati dall’evento esclusivamente rifiuti urbani, provenienti draccolta differenziata degli ingombranti – ha chiarito l’azienda – Si precisa inoltre che il sito ...

