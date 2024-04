Foligno capitale del rugby. In città 500 mini-atleti per il torneo “Coraggi“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Piccoli rugbisti da tutto il centro Italia a. È in programma per oggi la dodicesima edizione difestiOval ‘Luigi’,nazionale diorganizzato dall’asde riservato alle categorie Under 8, 10, 12, con attività parallele anche per i più piccoli (Under 6). L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nell’impianto sportivo ‘Macellari’ e vedrà la partecipazione di circa 500 bambini e 12 società sportive, umbre naturalmente ma anche provenienti da Lazio, Marche e Toscana. "IlfestiOval – dichiarano gli organizzatori – è un modo per ricordare chi ha portato il, cioè Luigi, un pioniere del ...