FOCUS Riecco Langella e Leoncini Si rivede Cernigoi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Mister Troise ritrova pezzi importanti in mezzo al campo in vista dell’ultimo sprint della regolar season. Presumibilmente si riprenderà una maglia nell’undici. Dopo qualche turno di stop a causa di un guaio muscolare, il centrocampista toscano torna in cabina di regia andando a comporre il reparto con Sala e Megelaitis. Troise ritrova anche, oltre a Marchesi al quale già lo scorso turno sul campo della Carrarese era spettato uno spezzone. Da valutare, fino all’ultimo, le condizioni die Malagrida, entrambi ai box per infortunio ma da qualche giorno rientrati in gruppo. Niente da fare, invece, per Iacoponi e Rosini che ne avranno ancora per qualche giorno. Ai box, in extremis, anche il difensore Oddi a causa di un infortunio a una spalla che sarà valutato dallo staff medico in questi giorni.