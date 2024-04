Finale col brivido - ma l' Atalanta vince 2-1 a Monza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024)(ITALPRESS) – Una vittoria fondamentale per poter riaprire tutto. L'2-1 agrazie alle reti di De Ketelaere e Tourè, inutile la rete nelmessa a segno da Daniel Maldini, anche se il figlio d'arte all'ultimo secondo ha colpito il palo interno con uno splendido piatto destro.colper i bergamaschi, ma alla fine la squadra di Gasperini è riuscita a strappare tre punti fondamentali in vista del match interno contro l'Empoli. Prima però ci sarà la semidi Coppa Italia contro la Fiorentina (in programma mercoledì 24 aprile, ore 21.00). Mastica amaro il, alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite: nel prossimo turno i brianzoli sfideranno il Lecce.Un turnover spinto a causa ...