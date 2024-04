Filippo Tortu scalda i motori - Christian Miller si rivela sui 100 | mondiale stagionale e miglior tempo di sempre per un minorenne!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo aver corso un buon 10.11 con 2,7 m/s di vento a favore (dunque oltre il limite di 2 m/s previsto dal regolamento per l’omologazione delle prestazioni a fini statistici e di record),è tornato in pista a Clermont (USA) per disputare la finale dei 100 metri al Pure Athletics Spring Invitational di Clermont. Il velocista lombardo, che la scorsa settimana si era espresso in 10.15 a Gainesville, non è riuscito aarsi nell’atto conclusivo e ha chiuso in sesta posizione con ildi 10.20 (1,6 m/s di brezza alle spalle). Il Campione Olimpico della 4×100 e argento iridato in staffetta, già in possesso del minimo per i Giochi sul mezzo giro di pista (20.14 lo scorso anno agli Assoluti), ha comunque dimostrato di essere in buona forma fisica e sembra essere nelle condizioni ideali per fornire un ...