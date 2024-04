Festival dell’Innovability - Paul Renda CEO Miller Group | Investire con coraggio e visione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Alinterviene il CEO: “con, per una sanità al servizio delle persone” “In un’era in cui l’innovazione digitale sta ridisegnando ogni aspetto della nostra vita, il settore della sanità si trova a un punto di svolta. L’adozione di tecnologie avanzate per la digitalizzazione dei dati sanitari, la gestione delle prescrizioni e l’ottimizzazione delle risorse non è più un’opzione, ma una necessità. Attraverso la collaborazione tra il settore pubblico, le istituzioni statali e il privato, abbiamo l’opportunità unica di rendere il nostro sistema sanitario non solo più efficiente, ma anche più accessibile e umano per ogni cittadino. È il momento di agire, dicon ...