Gli agricoltori tornano a bloccare il quartiere europeo a Bruxelles. Dopo il duplice assedio messo in atto a inizio e fine febbraio per contestare le politiche Ue, un centinaio di trattori si sono ... (gazzettadelsud)

Ennesima Sparatoria negli Stati Uniti dove a Memphis, in Tennessee, una festa di quartiere è finita nella violenza. Due persone sono morte e diverse altre sono state ricoverate in ospedale dopo una ... (today)

Festa di quartiere finisce nel sangue a Memphis: 2 morti e 14 feriti, il video della sparatoria - Sparatoria a Memphis, Stati Uniti: due persone avrebbero aperto il fuoco durante una Festa di quartiere non autorizzata ...fanpage

USA, sparatoria in una Festa di quartiere a Memphis: almeno due morti e diversi feriti | VIDEO - Sparatoria in una Festa di quartiere a Memphis, Tennessee, sabato 20 aprile 2024: due persone sono morte, indagini in corso ...tag24

Memphis, spari alla Festa di quartiere: morti e feriti - Una tragica sparatoria ha scosso una Festa pubblica nel parco di Orange Mound a Memphis, lasciando due persone morte e diverse altre gravemente ferite. Secondo quanto riportato da Abc News, gli eventi ...thesocialpost