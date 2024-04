Festa di compleanno rischia di trasformarsi in tragedia - 17enne precipita da un muretto | è grave

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 aprile 2024) Unadi, la scorsa notte, si è trasformata in un incubo. Unata dalla passeggiata del Pirgo, sul lungomare di Civitavecchia. Era l’1 e 30 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri accorsi sul posto insieme ai sanitari del 118, la ragazza che si trovava seduta su un, èta. I Carabinieri di Civitavecchia indagano per ricostruire la dinamica dell’incidente – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.com La corsa in ospedale e l’elitrasporto a Roma Immediatamente i soccorsi hanno trasportato la sfortunata protagonista dell’incidente all’ospedale locale, il San Paolo. La constatazione delle gravità delle ferite riportate hanno indotto i medici a predisporre il trasferimento in eliambulanza al Gemelli di ...